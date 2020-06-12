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Аналитик из России подсказал властям Украины единственный способ «вернуть» Крым

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик из России подсказал властям Украины единственный способ «вернуть» Крым
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Сергей Михеев, российский политический эксперт, подсказал украинскому руководству единственный способ «возвращения» Крымского полуострова. По данному вопросу аналитик высказался некоторое время назад, выступая в телевизионном эфире.

По словам Михеева, Украине необходимо присоединиться к РФ. В этом случае «Крым будет ваш», — заявил политолог, обращаясь к киевской стороне на одной из передач канала «Россия 1». «Я серьезно говорю», — уточнил Сергей Михеев.

Ранее сообщалось, что на страницах отечественных СМИ обозначили возможные условия для начала штурма украинскими наемниками самопровозглашенных республик Донбасса.

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