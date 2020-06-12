Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США за сутки выявили более 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

В США за сутки выявили более 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19
тест на COVID-19, Britta Pedersen/ZB

В Соединенных Штатах Америки за минувшие сутки зарегистрировали более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставил университет Джонса Хопкинса.

За прошедшие 24 часа в США выявили 22 883 случая заболевания, накануне данный показатель составлял 27 234. 

Жертвами COVID-19 в стране стали за сутки 896 человек, накануне поступила информация о 935 умерших.

В общей сложности на территории Соединенных Штатов зарегистрировано более 2 миллионов случаев заражения. Скончались свыше 113 тысяч человек. Более 540 тысяч пациентов выздоровели.

ЕТ

В мире

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

Продемонстрированное в течение года снижение рейтинга Владимира Зеленского с 73% до порядка 37% является «феноменальным провалом» политика. Об этом заявил Олег Онопко, депутат парламента непризнанной ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью