В США за сутки выявили более 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июня 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

тест на COVID-19, Britta Pedersen/ZB

В Соединенных Штатах Америки за минувшие сутки зарегистрировали более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставил университет Джонса Хопкинса.

За прошедшие 24 часа в США выявили 22 883 случая заболевания, накануне данный показатель составлял 27 234.

Жертвами COVID-19 в стране стали за сутки 896 человек, накануне поступила информация о 935 умерших.

В общей сложности на территории Соединенных Штатов зарегистрировано более 2 миллионов случаев заражения. Скончались свыше 113 тысяч человек. Более 540 тысяч пациентов выздоровели.