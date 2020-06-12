Минобороны Франции профинансирует создание ткани, защищающей от COVID-19

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12 июня 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

лаборатория, Agvi Firdaus / Sijori Images

Министерство вооруженных сил Франции приступает к осуществлению программы по разработке ткани, способной защитить от коронавируса нового типа. На ее создание ведомство выделяет 115 тысяч евро.

Глава Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли отметила, что ведомство продолжает оказывать поддержку проектам, которые направлены на борьбу с пандемией COVID-19. Именно поэтому военное агентство Agence Innovation Defense профинансирует разработку уникальной материи с антивирусными свойствами.

Эта ткань с применением частиц серебра, которые убивают вирус, может быть применена для придания защитных свойств платкам, матрасам, комбинезонам и даже дверным ручкам. Первые образцы материи будут созданы к концу следующего месяца.