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За сутки в России скончались 183 человека с коронавирусом нового типа

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 183 человека с коронавирусом нового типа
пробирка, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили утром в пятницу, 12 июня, что в России за прошедшие сутки скончались 183 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Согласно последней информации оперштаба, в частности 49 пациентов с коронавирусом нового типа умерли в Москве, 41 – в Санкт-Петербурге, 22 – на территории Московской области.

С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 6 715 человек в России.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки на территории РФ выявили 8 987 новых случаев заражения COVID-19

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