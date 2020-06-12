В России за сутки зарегистрировали 8 987 случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

анализ, FrankHoermann/SVEN SIMON

За минувшие сутки на территории России выявили 8 987 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром в пятницу, 12 июня, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заражения за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе уточнили, что у 3 216 новых инфицированных нет каких-либо клинических проявлений заболевания.

Напомним, с начала пандемии коронавируса нового типа в России зарегистрировали 511 423 случая заболевания в 85 регионах.