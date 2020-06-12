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Во Франции в зале суда раздался выстрел, погиб человек

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AFP

Во Франции в зале суда раздался выстрел, погиб человек
проблесковый маячок, pixabay.com

В пятницу, 12 июня, в зале ожидания апелляционного суда города Ним, который находится на юге Франции, раздался выстрел. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб один человек.

К настоящему моменту подробностей случившегося не поступало. Из помещений суда сейчас проводится срочная эвакуация всех людей.

В здание в ближайшее время прибудут саперы, которые проверят, не заложено ли в кабинетах взрывное устройство. Пока не сообщается, было ли это убийство или человек принял решение добровольно уйти из жизни.

ЕТ

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