Во Франции в зале суда раздался выстрел, погиб человек

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12 июня 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AFP

проблесковый маячок, pixabay.com

В пятницу, 12 июня, в зале ожидания апелляционного суда города Ним, который находится на юге Франции, раздался выстрел. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб один человек.

К настоящему моменту подробностей случившегося не поступало. Из помещений суда сейчас проводится срочная эвакуация всех людей.

В здание в ближайшее время прибудут саперы, которые проверят, не заложено ли в кабинетах взрывное устройство. Пока не сообщается, было ли это убийство или человек принял решение добровольно уйти из жизни.