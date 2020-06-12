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В МИД Ирана заявили, что США скоро «встанут перед Тегераном на колени»

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В МИД Ирана заявили, что США скоро «встанут перед Тегераном на колени»
флаг Ирана, pixabay.com

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави выразил уверенность в том, что политика Вашингтона в скором времени приведет к тому, что Соединенные Штаты Америки "встанут на колени" перед Ираном.

Мусави отметил, что правительство США придерживается подхода "коленом на шею" не только к своему народу, но и в отношении людей в остальных странах мира. По его словам, однако, в результате будет сломана "не иранская шея, а американское колено".

Напомним, 25 мая в ходе задержания в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда полицейский прижал шею мужчины коленом к асфальту. Впоследствии пострадавший скончался в больнице. Данное происшествие вылилось в массовые протесты и беспорядки в США.

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