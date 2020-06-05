Застывшая вражда. Отношения США и Ирана могут обостриться ещё сильнее после пандемии

Аргументы Недели → В мире 13+

5 июня 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё в начале этого года все мировые политики обсуждали одну интересную тему, которая казалась весьма масштабной. Объявит ли Трамп войну Ирану?

Ведь в январе месяце был уничтожен один из самых знаменитых полководцев КСИР, генерал Касем Сулеймани. В Иране он якобы считался национальным героем, хотя многие политологи считали его не более, чем палачом. Напомним, что Сулеймани, по некоторым данным, был известен своими беспощадными подавлениями мятежей в родной стране. Вместо мирного и адекватного диалога с недовольными, иранское деспотичное правительство использовало этого карателя против собственных граждан. Видимо, они решили пойти по примеру Сасанидских шахов, не допускавших даже малейших гневных слов в свою сторону.

3 января 2020 года Сулеймани был ликвидирован по личному распоряжению Дональда Трампа. Внезапный авиаудар США по международному аэропорту Багдада положил конец существованию генерала на этой земле. Трамп же обвинял во всём иранские власти. 27 декабря прошлого года произошла атака на иракскую базу американцев. В результате налёт погиб один из военнослужащих США. К тому же президент Америки сообщал о возможном готовящемся ударе по посольству родной страны. По его словам, Сулеймани давно рассчитывал уничтожить «несносных капиталистов Запада». Американская разведка считала генерала за экстремиста и очень опасного человека, со смертью которого могло решиться множество проблем.

Впоследствии, конфликт Ирана и США так и не состоялся. Против президента Рухани и деспотичного правления аятолл выступили местные жители. К тому же началось стремительное распространение коронавируса по всем территориям планеты. Иран познал на себе ярость «ковида» уже в феврале месяце. Естественно зазвучали слова обвинений в адрес американцев. Мало того, что всё правительство Ирана признало армию США террористической организацией, так на правительство Трампа ещё и повесили вину за коронавирус. Без сомнения, уже многие поняли, что «ковид» - это искусственная форма, но это не означает, что всякое подобное зло создаётся правительством США. Учитывая неразрешённые вопросы и проблемы, конфликт между двумя державами может продолжиться в любой момент. Ведь пока у власти стоят такие жестокие фанатики, как Рухани или Хаменеи, угроза глобальной войны всегда будет существовать