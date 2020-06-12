Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Kyodo

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио
железнодорожная станция в Японии, Peter Gercke/ZB

В пятницу утром, 12 июня, стало известно, что в столице Японии Токио с рельсов сошел состав. Согласно последней информации, которую предоставили журналисты, речь идет о пассажирском поезде.

Инцидент произошел в районе станции Аото. Установлено, что с рельсов сошел поезд, который следовал в столичный аэропорт Нарита.

Отмечается, что в результате случившегося никто из пассажиров не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Движение на железнодорожной ветке временно приостановлено. 

ЕТ

В мире

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

Продемонстрированное в течение года снижение рейтинга Владимира Зеленского с 73% до порядка 37% является «феноменальным провалом» политика. Об этом заявил Олег Онопко, депутат парламента непризнанной ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью