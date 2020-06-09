В Свердловской области детская коляска с годовалым ребенком попала под локомотив грузового поезда

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9 июня 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Свердловской области в Тугулымском районе детская коляска с годовалым ребенком попала под локомотив грузового поезда. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 31-летней матери девочки. Следствие установило, что пьяная женщина 6 июня переходила через железнодорожные пути в неположенном месте.

Жительница Свердловской области допустила столкновение поезда с детской коляской. Годовалый ребенок погиб на месте. Злоумышленница задержана, расследование обстоятельств дела продолжается. Полиция опросила свидетелей происшествия и назначили ряд судмедэкспертиз.