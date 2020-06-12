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В США проголосовали за проект военного бюджета на сумму $740,5 млрд

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

В США проголосовали за проект военного бюджета на сумму $740,5 млрд
доллары США, pixabay.com

Комитет по делам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов Америки проголосовал за проект военного бюджета на следующий год. Согласно последним данным, его сумма составила 740,5 миллиарда долларов.

За проект проголосовали 25 политиков, а двое выступили против. Теперь документ будет рассматривать весь состав верхней палаты, передает kp.ru.

Уточняется, что на базовые нужды Пентагона в рамках бюджета выделили 626 миллиардов долларов, 25 миллиардов будут направлены на реализацию ряда программ по национальной безопасности, 69 миллиардов выделено на операции в других странах. 

ЕТ

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