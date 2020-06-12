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Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 7,2 миллиона

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 7,2 миллиона
пробирка, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В мире количество случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 7 миллионов 270 тысяч. Соответствующую информацию предоставили в ночь на пятницу во Всемирной организации здравоохранения.

За минувшие сутки в мире зарегистрировали 128 419 случаев заболевания COVID-19, скончались 5 347 пациентов.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 7 273 958, количество летальных исходов составило 413 372.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Северной и Южной Америке - 3 485 245.

ЕТ

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