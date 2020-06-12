Жена покойного врача из Уханя, предупредившего об эпидемии COVID-19, родила сына

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12 июня 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пэнпай

ножки младенца, pixabay.com

Жена китайского врача Ли Вэньляна, который первым предупредил о распространении на территории Уханя эпидемии коронавируса нового типа и скончался от этого заболевания, родила здорового сына.

Согласно последней информации, мать и ребенок абсолютно здоровы. Супруга умершего от COVID-19 врача Фу Сюэцзе отметила, что на свет появился "самый последний подарок" ее мужа.

Напомним, доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря 2019 года написал своим коллегам в группах соцсети WeChat о том, что на рынке морепродуктов "Хуанань" подтвердились семь случаев SARS. Тогда врач не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост медработника стал вирусным, а не следующий день его и еще семерых докторов вызвали в полицию, чтобы сделать предупреждение – "не публиковать ложных заявлений онлайн", которые способны серьезно подорвать общественный порядок.