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Мария Захарова рассказала о ежегодной премии RT

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова рассказала о ежегодной премии RT
Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards, проводимой телеканалом RT.

Как сообщила Захарова, телеканал RT продлевает до 30 июня приём заявок на участие в ежегодной международной премии, которая учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic, ее получают за лучшие работы из зоны конфликта в трёх категориях: «Длинное видео», «Короткое видео» и «Текст».

Журналист рассказывал о боях сирийских правительственных сил с террористами. В 2018 году Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста медалью за отвагу. Ее вручили семье журналиста.

Победителей премии объявят 30 июля — в годовщину смерти Халеда аль-Хатыба.

НС

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