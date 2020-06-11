Турция планирует возобновить полеты в Россию с 15 июля

Турция рассчитывает возобновить регулярное авиасообщение в Россию с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Турции.
В России не названы даты возобновления международного сообщения, хотя послабления уже сделали - россияне смогут выезжать за границу для лечения, учебы, но пока не как туристы.
Сегодня возобновились международные рейсы из аэропортов Стамбула и Анкары. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines выполнил рейсы в ФРГ, Великобританию и Нидерланды.
Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу 8 июня провели телефонный разговор. В ходе него были подняты вопросы развития туризма после окончания пандемии коронавируса.