В Албании в настоящее время от коронавируса скончались 35 человек

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Албании за минувшие сутки выявили 44 новых случая коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Таким образом, общее число зараженных в регионе с начала пандемии достигло 1385 человек. За последние 24 часа скончался еще один пациент, всего 35 пациентов умерли от COVID-19.

Последним скончавшимся жителем стал 56-летний мужчина из города Люшня, который несколько дней проходил лечение в инфекционной больнице и страдал от нескольких хронических заболеваний.

Власти Албании с 1 июня открыли границы страны после 79 дней ограничений из-за коронавируса. Спортивные мероприятия с присутствием публики, общественный транспорт, массовые собрания, свадьбы и культурные события запрещены до 23 июня.

Ранее сообщалось: в Пекине впервые за почти два месяца выявили гражданина, заразившегося COVID-19.