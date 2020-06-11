В Пекине впервые за почти два месяца выявили человека, заразившегося COVID-19

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11 июня 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Средства защиты. Фото: pixabay.com

В Пекине впервые за почти два месяца выявили гражданина, заразившегося COVID-19. Об этом рассказал заместитель главы городского района Сичэн Моу Цзяньхун.

Известно, что коронавирусом заболел 52-летний мужчина, проживающий в районе Сичэн на западе Пекина. Вчера с повышенной температурой он обратился в районную больницу. У него наблюдались и другие симптомы, в том числе озноб и слабость, но не было кашля, боли в горле и груди.

Сейчас больной находится под медицинским наблюдением вместе с членами семьи.

На последних двух недель пациент не выезжал за пределы Пекина, у него не было тесных контактов с прибывшими в китайскую столицу из других регионов.

Ранее сообщалось: за минувшие сутки в Индии заразились больше 12 тысяч человек. Это рекорд для страны.