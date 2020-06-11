В Белоруссии отменена обязательная самоизоляция для прибывших из ряда стран

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11 июня 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Белоруссии

Власти Белоруссии отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции для приезжающих из почти 40 стран. России в этом перечне исключений нет, сообщила сегодня пресс-служба минздрава республики.

До этого в республике было принято постановление правительства, что все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования COVID-19, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания.

Отменена самоизоляция для прибывающих из Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Польши, Сербии, Словакии, Словении и других. Всего 37 стран.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в среду, 10 июня, сообщил, что граница России и Белоруссии будет открыта по итогу прояснения динамики коронавирусной инфекции.