В МИД России огласили условие открытия границы с Белоруссией

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10 июня 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в среду, 10 июня, сообщил, что граница России и Белоруссии будет открыта по итогу прояснения динамики коронавирусной инфекции. По словам Руденко, российско-белорусскую границу могут открыть в ближайшее время.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в закрытии границ не заинтересованы ни в Минске, ни в Москве, сохранять ситуацию с закрытием из-за распространения коронавируса границ ни в интересах России, ни в интересах Белоруссии.

Дипломат отметил, что России и Белоруссии имеется авиасообщение, железнодорожное и автодорожное сообщение. Россия закрыла границу с Белоруссией 16 марта.

Руденко выразил мнение, что, как только всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль, и соответствующие органы России и Белоруссии придут к однозначным выводам, существующие ограничения будут сняты. Он считает, что граница вновь станет открытой, и режим перемещения между двумя странами свободным, в ближайшее время.