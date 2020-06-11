В Токио борцы сумо спасли женщину, которая тонула в реке

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11 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Река. Фото: pixabay.com

В Токио около двух десятков борцов сумо бросились на спасение женщины, тонувшей в реке. Пострадавшая упала в воду.

Проходящий мимо пожилой мужчина, услышав крики "Я не должна умереть!", позвонил в полицию и поспешил на помощь жительнице. Однако он не смог дотянуться до женщины и вытащить ее из реки.

Борцы сумо расположенной рядом школы Сакаигава также услышали крики и прибежали помочь. Они достали пострадавшую из воды и донесли ее на носилках до прибывшей вскоре машины скорой помощи. После ее доставили в больницу, однако никаких травм не диагностировано. Полиция в ближайшее время собирается послать благодарность борцам.

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