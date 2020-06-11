В Рылеевском карьере на севере Тамбова утонул молодой парень

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 июня 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestitambov.ru.

Водоем. Фото:pixabay.com

Утром 11 июня водолазы достали тело молодого парня из водоема на севере Тамбова – Рылеевского карьера. Как оказалось, утонувшим оказался житель Узбекистана.

Пострадавшему было 20 лет. Накануне он отдыхал со своими друзьями. Когда погибший начал тонуть, его пытались спасти, но не смогли.

Сейчас следователи СО по Октябрьскому району СУ СК России устанавливают обстоятельства трагедии, начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось: в Оренбургской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и ребенка на велосипеде.