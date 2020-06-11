В Оренбургской области произошло ДТП, скончался пятилетний ребенок

В Оренбургской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и ребенка на велосипеде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по области.
Известно, что инцидент случился в Соль-Илецком городском округе. Девочке было пять лет. Ребенок в результате аварии получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте трагедии.
Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось: в Омске женщина выкинула в мусоропровод свою старую собаку.