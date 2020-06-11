В Оренбургской области произошло ДТП, скончался пятилетний ребенок

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11 июня 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Грузовик, природа. Фото: pixabay.com

В Оренбургской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и ребенка на велосипеде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по области.

Известно, что инцидент случился в Соль-Илецком городском округе. Девочке было пять лет. Ребенок в результате аварии получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте трагедии.

Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось: в Омске женщина выкинула в мусоропровод свою старую собаку.