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В Омске женщина выбросила пса в мусоропровод, ей грозит условный срок

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Омске женщина выбросила пса в мусоропровод, ей грозит условный срок
Собака. Фото: pixabay.com

В Омске женщина выкинула в мусоропровод свою старую собаку. Прокуратура потребовала назначить условный срок жительнице.

Известно, что 21 марта нетрезвая женщина надела на голову своего десятилетнего пса пакет и выбросила в мусоропровод в подъезде своего дома. Животное упало в контейнер, откуда его вытащил сотрудник управляющей компании. Жители дома, зная, кому принадлежит собака, вернули ее, но владелица утопила беднягу в ванной и снова выбросила тело в мусоропровод. 

Омичка объяснила, что у неё не было денег на содержание, лечение и медикаментозное усыпление пекинеса. Сейчас возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. Женщина в ходе расследования признала свою вину в убийстве питомца.

Сторона обвинения предложила суду назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком  и возложением дополнительных обязанностей, которые определит судья.

Ранее сообщалось: в Камчатском крае режим самоизоляции из-за коронавируса продлен до 30 июня. 

ЕЧ

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