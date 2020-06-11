Власти Камчатки решили продлить режим самоизоляции до конца июня

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11 июня 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Камчатском крае режим самоизоляции из-за коронавируса продлен до 30 июня.

Врио губернатора Владимир Солодов отметил, что послаблений режима самоизоляции в регионе пока не предусмотрено. По его словам, если ситуация будет стабилизироваться, то власти сразу примут такое решение.

«Есть четкие критерии для снятия ограничений, в том числе, коэффициент заболеваемости. Сейчас он у нас чуть выше положенного» – пояснил врио губернатора.

Он также добавил, что «сегодня ситуация складывается таким образом, что мы вынуждены принимать решения о продлении режима ограничений, режима повышенной готовности до 30 июня».

В настоящее время на Камчатке зарегистрировано боле 1,3 тысяч случаев заражения коронавирусом, 30 умерли, причем, двое – за последние сутки.

Ранее врачи сравнили ситуацию со здравоохранением на Камчатке с геноцидом.