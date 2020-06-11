Эксперт: Лукашенко стал чемпионом по употреблению слова «майдан»

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президентские выборы в Беларуси это целая спецоперация, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Эксперт говорит, что исследования показали – чемпионом по употреблению слова «майдан» является президент Белоруссии.

«Практически ежедневно Александр Лукашенко рассказывает о внешних врагах. Государственные СМИ открыто обвиняют Россию в финансировании кандидатов в президенты и подготовке «Майдана». В эти глупости люди уже не верят», – рассказывает политолог.

По его словам, выборы в Белоруссии всегда имеют заранее запрограммированный результат.

«Александр Лукашенко не раз рассказывал, как по его команде фальсифицировали итоги голосования. В этот раз власть рассчитывает применить ту же обкатанную технологию, что и в прошлые годы», – считает эксперт.