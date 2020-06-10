Оглашен прогноз о возможном начале гражданской войны в Белоруссии из-за Лукашенко

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10 июня 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко могут привести к гражданской войне в бывшей советской республике. С соответствующим прогнозом выступил белорусский оппозиционный блогер Сергей Тихановский.

Как полагает Тихановский, Лукашенко не может рассчитывать на победу на предстоящих выборах главы государства, поэтому готовит запасной план незаконного удержания власти, заранее изолируя потенциальных лидеров протестных выступлений. Согласно точке зрения блогера, репрессивные меры не помогут действующему президенту и только усугубят ситуацию. Тихановский предсказал, что белорусы начнут партизанскую войну против Лукашенко, которая может развиться в полноценный гражданский конфликт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Лукашенко допустил «побоища» во время выборов.