Ветеран АТО озвучила «причину» неизбежности «постоянной войны» России с Украиной

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11 июня 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

«Война» России с Украиной якобы является неизбежной. Соответствующую точку зрения озвучила некоторое время назад Маруся Зверобой, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

По словам Зверобой, Украина вынуждена «бороться за свои границы», так как «Россия ведет с нами войну постоянно». Согласно точке зрения ветерана АТО, процитированной «ПолитНавигатором», такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока существует соседнее государство. Причиной «агрессии» России Зверобой назвала то, что экономика страны якобы «загибается» без Украины.

Ранее в четверг сообщалось, что киевский эксперт Михаил Самусь предрек продолжительность возможного «блицкрига» РФ на юге Украины.