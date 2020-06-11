В Ливии самолет из Турции совершил непонятные маневры

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11 июня 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот странного маршрута самолета из Турции

Борт без опознавательных знаков сманеврировал в Средиземном море, неподалеку от ливийского берега. Его маршрут засекли онлайн-радары.

Он уже совершил два разворона, нарисовав что-то похожее на восьмерку или знак бесконечности. Маневры происходят в небе над Средиземным морем, неподалеку от ливийского города Мисурата.

Никаких опознавательных знаков экипаж не подал. На радарах самолет обозначен, как MAVI47. Борт вылетел из турецкого аэропорта Конья.

На момент написания этого текста самолет еще совершал маневры. Пока он встал на обратный маршрут. Что вынудило самолет совершить разворот неизвестно. Кто находится на борту не сообщается.

Предыдущий полет у самолета был около месяца назад.

В Ливии происходит гражданская война. Ливийская национальная армия сражается с войсками Правительства национального согласия. Сейчас в конфликт втягиваются новые силы.