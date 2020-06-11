Госдолг Соединенных Штатов достиг небывалых размеров

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11 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

США. Фото: pixabay.com

В министерстве финансов Соединенных Штатов сообщили, что госдолг США достиг 26 триллионов долларов. Эта сумма оказалась рекордной за все время. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения у власти нынешнего президента страны Дональда Трампа госдолг увеличился на шесть триллионов долларов.

В министерстве финансов считают, что подобный прирост объясняется мерами, которые власти принимают для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее представители Республиканской партии в США заявили, что нужно ввести отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались».