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Политолог объяснил, зачем в США хотят ввести против РФ «самые жёсткие санкции»

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог объяснил, зачем в США хотят ввести против РФ «самые жёсткие санкции»
Флаг США. Фото: pixabay.com

Российский политолог Леонид Крутаков прокомментировал призывы Республиканской партии в США ужесточить санкции в отношении России. По мнению эксперта, это входит в рамки одной большой стратегии в отношении РФ и Китая.

Политолог подчеркнул, что старому миропорядку пришел конец, а новый будет строиться на новых принципах. Он назвал заявления республиканцев переходом торговой и санкционной войны в открытую фазу, передает Радио Sputnik.

«Есть два подхода: американский – все будут жить так, как мы хотим; российский и китайский, который говорит о мире межгосударственных договоренностей. Эти миры между собой несовместимы, они построены на абсолютно противоположных принципах, и одно должно уничтожить другое», - сказал Крутаков.

АБ

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