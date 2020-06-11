В США предложили значительно ужесточить санкции против России

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11 июня 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Флаг США. Фото: pixabay.com

Представители Республиканской партии в Соединенных Штатах опубликовали доклад, в котором предложили ввести в отношении РФ «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались».

По мнению авторов документа, Россия вот уже 10 лет подрывает существующий демократический международный порядок. Республиканцы даже предложили причислить страну к «спонсорам терроризма». В докладе также сказано, что РФ якобы наносит вред американским интересам "от Ливии до Сирии и от Средиземного моря до Южно-Китайского моря".

Также законодатели рекомендуют расширить санкции против ряда компаний, которые используют российские нефтегазовые продукты, и исключить страну из системы межбанковских платежей SWIFT.