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В итальянской Калабрии стали продавать дома стоимостью в один евро

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В итальянской Калабрии стали продавать дома стоимостью в один евро
Итальянская Калабрия. Фото: Pixabay

Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, по которой купить жилье в муниципалитете можно за один евро.

Программа должна решить проблему оттока молодежи в крупные города. Кроме этого, власти Калабрии используют еще один козырь в реализации программы – за все время пандемии коронавируса в коммуне не было ни одного случая заражения.

У проекта есть свои условия. К примеру, те, кто решит купить дом за один евро, будут обязаны отремонтировать его в течение трех лет, а также заплатить специальный сбор в 250 евро. Если в установленный срок дом не будет приведен в надлежащий вид, нового владельца жилья оштрафуют на 20 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в Италии планируют вывести из оборота наличные деньги.

ДВа

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