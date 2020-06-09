В Италии планируют вывести из оборота наличные деньги

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9 июня 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер Италии Маттео Ренци предложил новый способ выведения наличных из оборота. Это поможет государству преодолеть последствия пандемии. Правительство страны приняло закон, ограничивающий размер платежей наличными средствами до двух тысяч евро. Дополнительно к этому бывший премьер предложил ввести налог для лиц, которые рассчитываются такими суммами.



Власти ожидают, что итальянцы самостоятельно начнут сдавать наличные средства, хранящиеся у них дома. Инициативу политиков поддерживают далеко не все представители общества.



Профессор римского университета LUISS Джузеппе Ди Таранто считает, что воплощение политической идеи ударит по сбережениям обычных людей. Руководство страны должно интересовать в первую очередь большое количество наличных денег у криминальных структур, отмечает ученый.

Мелкие торговцы Италии не согласны работать с электронными платежами.



Инициатива отказа от наличных платежей обсуждается и в России. Процент безналичного расчёта за последние годы вырос в несколько раз. В Банке России сообщили, что не планируют вводить ограничения для наличных денег. Россияне вправе самостоятельно выбирать оптимальный вариант платежа. Вытеснение наличных объясняется ростом доверия граждан к электронной форме, развитием цифровых сервисов.



