Далай-лама готовит к выходу первый музыкальный альбом

Далай-лама собирается выпустить первый музыкальный альбом, первый трек под названием «Сострадание» уже анонсирован. Пластинка увидит свет к 85-летию духовного лидера.
Музыкальные эксперты не относят композицию к какому-то конкретному жанру, однако меломаны уже причислили трек к рэпу из-за речитативов и периодически повторяющихся мантр.
Известно, что альбом будет состоять из одиннадцати композиций. Судя по первой представленной песне, больше всего они подходят для расслабления и медитативных практик.
Ранее эксперты назвали самые популярные песни после отмены самоизоляции.