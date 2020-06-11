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Далай-лама готовит к выходу первый музыкальный альбом

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Далай-лама готовит к выходу первый музыкальный альбом
Микрофон. Фото: pixabay.com

Далай-лама собирается выпустить первый музыкальный альбом, первый трек под названием «Сострадание» уже анонсирован. Пластинка увидит свет к 85-летию духовного лидера.

Музыкальные эксперты не относят композицию к какому-то конкретному жанру, однако меломаны уже причислили трек к рэпу из-за речитативов и периодически повторяющихся мантр.

Известно, что альбом будет состоять из одиннадцати композиций. Судя по первой представленной песне, больше всего они подходят для расслабления и медитативных практик.

Ранее эксперты назвали самые популярные песни после отмены самоизоляции.

АБ

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