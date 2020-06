Названы самые популярные песни после отмены самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020

Во вторник в Москве отменили режим самоизоляции, введенный ранее из-за пандемии COVID-19. Сегодня стало известно, какие песни стали самыми популярными среди пользователей после смягчения ограничений.

Наиболее часто запрашиваемым треком, как сообщает пресс-служба сервиса "Яндекс.Музыка", стал сегодня хит Кипелова "Я свободен".

В топе также находятся песни группы Queen I Want to Break Free ("Я хочу освободиться") и We Are The Champions (Мы – чемпионы"), композиция Stayin' Alive ("Все еще жив") группы Bee Gees и Feeling Good ("Чувствую себя отлично") коллектива Muse.