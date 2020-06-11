В Эстонии Языковую инспекцию решили заменить на Языковой департамент

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11 июня 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эстония. Фото: Pixabay

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила законопроект, согласно которому эстонская Языковая инспекция реорганизована в Языковой департамент.

Языковой департамент продолжит выполнять функции нынешней Языковой инспекции, заключающиеся, в первую очередь, в выявлении и карательной деятельности против тех лиц, которых уличили в недостаточном знании эстонского.

За соответствующие поправки проголосовали 79 депутатов парламента Эстонии, против были лишь два парламентария, представляющие социал-демократов. Закон вступит в силу с 1 августа 2020 года.