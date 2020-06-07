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В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке, есть погибшие

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке, есть погибшие
пистолет, pixabay.com

Накануне вечером на автозаправочной станции в эстонском городе Лихула мужчина открыл стрельбу. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли два человека, есть пострадавшие.

Известно, что среди пострадавших – двое несовершеннолетних. Установлено, что 32-летний водитель стал виновником ДТП, после чего скрылся с места аварии. После этого он открыл огонь по мотоциклисту, который скончался на месте от полученных травм. Также злоумышленник обстрелял автомобиль, в котором ехали мужчина, женщина и двое детей. Женщина погибла, а другие члены семьи получили ранения. Впоследствии он также стрелял в сторону полицейских.

К настоящему моменту нападавшего удалось задержать.

ЕТ

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