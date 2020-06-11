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Киновед прокомментировал решение властей США временно запретить «Унесенные ветром»

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Киновед прокомментировал решение властей США временно запретить «Унесенные ветром»
Фото: кадр из фильма "Унесенные ветром"

В Америке временно заблокировали фильм «Унесенные ветром», снятый в 1939 году, потому что в нем якобы содержится позитивный взгляд на рабство. Киновед Александр Шпагин прокомментировал происходящее и объяснил, на что указывает запрет киноклассики.

«Классика на то и классика, что всегда неполиткорректна, потому что классика предельно неоднозначна, всегда смотрит в бездну, всегда раскрывает сложности бытия в разных его ипостасях максимально глубоко и в какой-то степени толерантно», - считает эксперт.

Он подчеркнул, что запреты чего-либо всегда вызывали лишь повышенный интерес к объекту ограничений и раздражение людей, передает Радио Sputnik. Шпагин добавил, что борьбу с классикой и подобного рода меры можно расценивать как серьезные проблемы в обществе.

Отдельно эксперт отметил популярность временных запретов. «Нелепо, что на какое-то время произведение вредное, а потом полезное. Это общая тенденция, которая наметилась в последние 20 лет – странная борьба с классикой», сказал он.

АБ

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