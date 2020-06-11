Некоторым канадцам придется вернуть выданные из-за коронавируса пособия

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11 июня 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Флаг Канады. Фото: pixabay.com

Почти двум сотням тысяч канадцев придется вернуть выплаты, которые они получили от государства в качестве поддержки во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что речь о тех жителях Канады, которые получали пособие незаконно. В качестве мер поддержки населения власти страны с марта по июнь выплачивали по 2 тысячи долларов ежемесячно тем гражданам, кто из-за коронавируса остались без дохода. Часть людей начали получать выплаты по закону, однако впоследствии вышли на работу и не сообщили об этом. Теперь «лишние» деньги придется вернуть.

Всего пособия получили порядка 8,4 миллионов канадцев, правительство выделило на это около 107 миллиардов канадских долларов.