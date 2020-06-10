Россияне пожаловались, что в Сбербанке списывают долги из детских пособий

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Деньги. Фото: pixabay.com

В Сбербанке заявили, что жалобы клиентов о списании единовременных выплат на детей в качестве погашения долга проверяются. Ранее люди начали возмущаться, что банк списывает в счет задолженности те деньги, которые были направлены государством в качестве поддержки семьям с детьми.

В банке заверили, что подобные действия не являются системными. «По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ», - подчеркнули в финансовой организации.

Согласно законодательству, пособия, полученные в качестве доплат на детей во время пандемии коронавируса, не могут взыскиваться в счет долга.