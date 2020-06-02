Судебные приставы больше не смогут списывать долги с социальных выплат

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

В России начал действовать закон, согласно которому судебные приставы не смогут списывать долги с социальных выплат граждан. Нововведение прокомментировал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Система работала плохо, барахлила. Была несправедливой ситуация, когда государство помогает семьям, которым требуется поддержка, малоимущим, безработным, выплачивает пенсию по потере кормильца, и одновременно эти деньги уходят в пользу государства из-за того, что у граждан есть долги», - заявил депутат.

Он отметил, что раньше должнику могли заблокировать все счета из-за минимальной задолженности, к примеру, 500 рублей, передает Радио Sputnik. Нилов объяснил, что теперь банки будут «маркировать» социальные пособия, чтобы приставы понимали, какие счета должны быть неприкосновенны.