Корпорация Amazon временно запретила полиции США использовать ее программу

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11 июня 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Полиция у Белого дома. Фото: pixabay.com

Американская корпорация Amazon распространила заявление, согласно которому полицейским в США на год запретят применять ее приложение для распознавания лиц.

Как следует из документа, речь идет о разработанном компанией приложении Rekognition. В корпорации отметили, что «выступают за ужесточение норм, касающихся применения в США программ такого рода». Кроме этого, в течение года в стране могут быть выработаны новые правила.

В заявлении также говорится, что Amazon запреты или ограничения в применении приложения Rekognition не коснутся организаций, которые занимаются поиском пропавших детей.

Ранее протестующие в США снесли памятник Колумбу и сбросили его в озеро.