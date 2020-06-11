В ВОЗ не смогли объяснить низкую смертность от короанвируса в России

Директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России «сложная для понимания» статистика смертности по коронавирусу.
Он объясняет это большим охватом тестирования, полагая, что в таких случаях «можно наблюдать относительно низкий уровень смертности».
Райан считает важным, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от коронавируса. Только в этом случае можно с уверенностью говорить, что это делается «аккуратно и должным образом».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России, отметив эффективность системы здравоохранения в стране.
Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.