В ВОЗ не смогли объяснить низкую смертность от короанвируса в России

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11 июня 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора

Директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России «сложная для понимания» статистика смертности по коронавирусу.

Он объясняет это большим охватом тестирования, полагая, что в таких случаях «можно наблюдать относительно низкий уровень смертности».

Райан считает важным, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от коронавируса. Только в этом случае можно с уверенностью говорить, что это делается «аккуратно и должным образом».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России, отметив эффективность системы здравоохранения в стране.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.