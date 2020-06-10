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В Греции за последние сутки еще одиннадцать человек заболели коронавирусом

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Греции за последние сутки еще одиннадцать человек заболели коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Греции выявлены 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения.

Известно: за последние 24 часа в регионе нет умерших от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране от COVID-19 скончались 183 человека, всего подтверждены 3068 случаев коронавируса нового типа.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 12 пациентов, в связи с улучшением состояния оттуда были выписаны 115 жителей.

Ранее сообщалось: ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли эффективный способ предупреждения распространения второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

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