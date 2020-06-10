Ученые раскрыли надежный способ предупредить вторую волну коронавируса

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10 июня 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли эффективный способ предупреждения распространения второй волны коронавирусной инфекции COVID-19. Специалисты считают, что спасти от новой пандемии могут защитные маски.

Исследования ученых показали, что одни ограничительные меры не помогут сдержать возможные новые вспышки опасной инфекции, которой с начала весны в мире заразились более 7,4 миллиона человек.

Ученые говорят, что даже самодельные маски с ограниченной эффективностью могут значительно снизить скорость передачи инфекции, если их носят многие люди, у которых даже нет симптомов.

Применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы, и благодаря маскам возможно предотвратить вторую волну инфекции, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Ученые также подчеркнули, что ношение масок в сочетании с соблюдением социального дистанцирования позволит справиться с пандемией до появления вакцины.

Исследователи отметили, что коронавирус передается воздушно-капельным путем через аэрозоль с вирусными частицами SARS-CoV-2, которые выделяются зараженными людьми при разговоре, кашле или чихании.