Джабаров оценил призыв украинского депутата взорвать ядерные бомбы в России и Венгрии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал идею депутата Тернопольского горсовета, соратники экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана взорвать ядерные бомбы в России и Венгрии.
По оценке сенатора, идея украинского депутата глупая, Билан решил таким образом обратить на себя внимание, - передает RT.
Джабаров считает: "Как здорово, что в своё время, когда распался Советский Союз, Россия и США настояли, чтобы на Украине не осталось ядерного оружия. Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти".
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы, чтобы защититься от России и Венгрии/
Поводом для обращения депутата к Зеленскому стали планы по новому административному делению в Закарпатье, где образуется большой «венгерский» район с центром в городе Берегово.