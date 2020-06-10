Джабаров оценил призыв украинского депутата взорвать ядерные бомбы в России и Венгрии

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10 июня 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В. Джабаров, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал идею депутата Тернопольского горсовета, соратники экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана взорвать ядерные бомбы в России и Венгрии.

По оценке сенатора, идея украинского депутата глупая, Билан решил таким образом обратить на себя внимание, - передает RT.

Джабаров считает: "Как здорово, что в своё время, когда распался Советский Союз, Россия и США настояли, чтобы на Украине не осталось ядерного оружия. Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти".

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы, чтобы защититься от России и Венгрии/

Поводом для обращения депутата к Зеленскому стали планы по новому административному делению в Закарпатье, где образуется большой «венгерский» район с центром в городе Берегово.