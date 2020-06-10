Депутат Рады Билан предложил Зеленскому создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июня 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Тарас Билан, фото из соцсети

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы, чтобы защититься от России и Венгрии.

Билан предложил создать примерно 100-150 атомных зарядов в качестве использования как «средств сдерживания внешнего агрессора». Билан считает, что президент должен поручить оператору всех действующих АЭС страны «Энергоатому» в срочном порядке «создать 100-150 атомных зарядов и так называемых "грязных" бомб» для «сдерживания внешнего агрессора». Билан объяснил Зеленскому, что взрывать боеголовки необходимо при помощи ракет типа РК-360МЦ «Нептун», а также волонтеров «первой волны мобилизации» и диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев.

По мнению соратника Порошенко, ядерные бомбы следует реализовать около военных объектов Будапешта, Москвы и Санкт-Петербурга. Билан так прокомментировал планы властей провести административно-территориальную реформу, в результате которой в Закарпатской области может появиться «венгерский» район с центром в Берегово.