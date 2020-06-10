В Великобритании число заболевших коронавирусом превысило 290 тысяч

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10 июня 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сообщается: число скончавшихся от коронавируса в Великобритании за минувшие сутки выросло на 245. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Таким образом, всего от коронавирусной инфекции с начала пандемии умерли 41 128 человек. Общее количество зараженных в регионе за последние 24 часа увеличилось на 1003. Сейчас число инфицированных COVID-19 - 290 143.

Девятого июня количество умерших от вируса составляло 286, заболевших – 1 387.

Ранее сообщалось: ситуация с коронавирусной инфекцией в Армении стабилизируется.