Премьер-министр Армении рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом

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10 июня 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Армении стабилизируется. Об этом заявил 10 июня в ходе онлайн-брифинга премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он отметил, что эта стабилизация происходит на достаточно высокой планке, она делает терпимым положение системы здравоохранения региона.

"По сути, с каждым днем снижается проблема госпитализации нуждающихся в ней пациентов", - сказал премьер.

По его словам, ключевым сейчас продолжает оставаться строжайшее соблюдение противоэпидемических правил.

Сейчас в стране коронавирус выявлен у 14103 человек, 5226 пациентов вылечились и 227 скончались.

Ранее сообщалось: очаг коронавируса нового типа выявлен в Гайворонской центральной районной больнице.