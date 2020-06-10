В больнице под Белгородом выявлен очаг коронавируса

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10 июня 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вирус. Фото: pixabay.com

Очаг коронавируса выявлен в Гайворонской центральной районной больнице. Об этом в среду сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Известно, что в медицинском учреждении 17 работников заболели коронавирусной инфекцией, из них - два врача, которые госпитализированы и находятся в средней степени тяжести. Остальные 15 - это средний и младший медицинский персонал. Они находятся на амбулаторном лечении, заболевание у них протекает в легкой форме.

За минувшие сутки в области выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии заболели 3061 пациент. Из числа заразившихся выздоровели 1 403 человека, 34 умерли.

Ранее сообщалось: в Сербии за последние 24 часа скончался один больной с коронавирусом, выявлено 66 новых зараженных.