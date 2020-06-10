Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В больнице под Белгородом выявлен очаг коронавируса

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В больнице под Белгородом выявлен очаг коронавируса
Вирус. Фото: pixabay.com

Очаг коронавируса выявлен в Гайворонской центральной районной больнице. Об этом в среду сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Известно, что в медицинском учреждении 17 работников заболели коронавирусной инфекцией, из них - два врача, которые госпитализированы и находятся в средней степени тяжести. Остальные 15 - это средний и младший медицинский персонал. Они находятся на амбулаторном лечении, заболевание у них протекает в легкой форме.

За минувшие сутки в области выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии заболели 3061 пациент. Из числа заразившихся выздоровели 1 403 человека, 34 умерли.

Ранее сообщалось: в Сербии за последние 24 часа скончался один больной с коронавирусом, выявлено 66 новых зараженных.

ЕЧ

В мире

Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

К уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года могут быть причастны Вооруженные силы Украины, киевские спецслужбы и Соединенные Штаты. Такую версию озвучил эксперт Владимир Карасев.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью